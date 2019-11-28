بفستان "كاروهات" قصير.. رانيا يوسف تنشر أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على هامش مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "الرجل الودود" المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي. وظهرت رانيا في الصور بفستان "كاروهات" قصير. وعلقت الفنانة لقاء الخميسي، على صور رانيا يوسف قائلة:" قمر 14". وتنتظر رانيا عرض فيلم دماغ شيطان ومسلسلي الآنسة فرح ومملكة إبليس، كما تصور حاليا دورها في فيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة.

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