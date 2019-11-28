شاهد.. روان بن حسين تكشف عن حملها في فيديو تشويقي

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن حملها بطريقة تشويقية وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وتظهر روان بن حسين في الفيديو في لقطات من المستشفى اثناء خضوعها لعدد من الفحوصات والتحاليل واعدة بالكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكانت روان كشفت عن زواجها مؤخرا من خلال فيديو، دون ان تنشر صور عريسها او صور من مناسبة زواجها.