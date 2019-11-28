شاهد.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2019 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة لاحدث اطلالة لها خلال مشاركتها، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحادية والأربعين. وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة أنيقة ومثيرة كعادتها، وارتدت فستانا جذابا ومنقوشا باللونين الأبيض والأسود، ونالت الصور إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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