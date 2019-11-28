تراند اليوم : رانيا يوسف مطلوبة علي السوشيال ميديا بسبب إطلالتها الجريئة – صور

أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان جريء خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.

وظهرت رانيا يوسف بفستان قصير مكشوف من الصدر يجمع بين لوني الأبيض والأسود مع الشعر المنسدل.

وبدأت علاقة “بيلي زين” بالتمثيل بدأت مبكرا، حيث ولد لأبويان لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح في “هاراند للفنون المسرحية”،

وظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي “العودة إلى المستقبل” الذى حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم “Brotherhood of Justice”، وهو فيلم تلفزيوني.

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‎وأمضى “زين” حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها اشادات نقديه في أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II.

وفي التسعينات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية “ممفيس بيل”، قبل أن يقدم دور”جون ويلر” في مسلسل “قمم الذروة”.

وفي عام 1997 ، وبعد نجاحه في فيلم “تيتانيك”، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فازعنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.