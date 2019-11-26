شاهد.. نادين نسيب نجيم على طريقة رانيا يوسف بفستان مكشوف الظهر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديو جديد من كواليس احدث جلسة تصوير تخضع لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وجاءت اطلالة نادين نسيب نجيم شبيهة بظهور الفنانة المصرية رانيا يوسف في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خاصة لجهة الظهر المكشوف. وكتبت نادين نسيب نجيم تعليقا طريقا على الفيديو، الذي ظهرت وهي تدور فيه لتظهر ظهرها، قائلة: “بومرنغ متل كاسيت الفيديو المعلق ما عم يمشي قدّم⏪ رجّع ⏩ ⏪forward ⏩ rewind ???????????? بالآخر بصير معك دوخة ???? وبينحولوا عيونك ????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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