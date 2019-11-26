رانيا يوسف تحلم بالزواج والإنجاب في "صندوق الدنيا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حرصها على متابعة أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، خصوصا الأفلام السعودية واللبنانية المعروضة بالمهرجان للتعرف على تطورات هذه الدول في السينما.

وقالت يوسف لـ"العين الإخبارية" إنها تصور حاليا فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات مع خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله، حيث تقدم فاطمة الشخصية البسيطة من عامة الشعب التي تحلم أن تتزوج وتنجب.

وأضافت يوسف أنها تصور أيضا مسلسلا بعنوان "الآنسة فرح"، كما تنتظر عرض الجزء الأول من نفس المسلسل، وكذلك مسلسل "مملكة إبليس".