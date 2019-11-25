سلام سعد عن كلام مي عيدان بحقّ إلهام شاهين: طفلٌ لا يتفوّه بهذه الكلمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت الإعلامية الكويتية مي عيدان متابعيها بشنّ هجوم لاذع على الممثلة المصرية إلهام شاهين بسبب إطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤١.

وظهرت شاهين على السجادة الحمراء بفستان أسود جريء مكشوف الصدر، وشفاف على الجانبين، وبذيل طويل، نسّقته بعقد على الصدر، وحقيبة يد سوداء.

ولاقت إطلالة الفنانة المصرية تأييدًا من بعض المتابعين، فأشادوا باختيارها للون الأسود، بينما انتقد آخرون بشدّة الفستان الذي اعتبروه غير ملائم لسنّها.

وسخرت الإعلامية مي عيدان من إلهام شاهين وطالبتها بالاحتشام بسبب عمرها، متهمةً إياها بأنها مثيرة للشفقة الأمر الذي أثار استياء مُحبي الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت العيدان على صفحتها: "الهام شاهين . . ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصوره تثير الشفقة... بليز لا تستمري احتشمي يا وليه".

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كما تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تُهاجمها، حيث وجهت لها انتقادات بأن كلامها جارح ولا يحق لها التحدث بهذا الأمر، كما أنها ليست صغيرة بالعمر لتتفوّه بهذا الكلام.

واتّهم المتابعون مي عيدان بالفشل كونها دومًا تلجأ إلى هذه التصرفات، مرجّحين أن تكون تصرفاتها بهدف إثارة الجدل طمعًا بالشهرة من خلال التهجُّم على الآخرين.

وتلجأ الاعلامية مي عيدان عادةً إلى الانتقاد اللاذع للتعبير عن رأيها في موضوع قد استفزّها، من بينها عندما هاجمت النجمة السورية أصالة وانتقدت تصرفاتها، حيث نشرت مقطع فيديو لأصالة برفقة الإعلامي حمد قلم، وعلّقت على الفيديو قائلةً:"اشفيها نايمة على كتف الرجل وين طارق العريان... عنجد طحتي من عيني". واللافت أغلب التعليقات جاءت مليئةً بالهجوم عليها بسبب انتقادها الدائم لنجوم الفن ولسانها اللاذع.

وحول هذا الموضوع تحدّثت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد عن تصرُّفات مي عيدان، إذ انتقدتها بشدّة، مشدّدة على أنه لا يجوز التفوّه بهذه العبارات المسيئة تجاه نجمة مهمة.