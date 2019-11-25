رانيا يوسف ترد على تشبيهها بالبطة «دافي داك» ورسالتها لمنتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

رانيا يوسف، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “انتقدوا زي ما أنتم عايزين أنا ما بزعلش، بالعكس أنا بضحك”.

وأضافت: “تشبيه البعض لي بالبطة دافي داك، جعلني أضحك على نفسي قبل أن يضحك الناس علي ولا يوجد لدي مشكلة خالص”.

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كما تحدثت خلال اللقاء عن مشاركتها في مسلسل “مملكة إبليس”، قائلة: “سيتم عرضه في شهر يناير المقبل على موقع شاهد نت وبعدها يتم عرضه على القنوات الأرضية.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.