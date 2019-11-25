بدرية طلبة تدافع عن منى فاروق وتوجه رسالة للجمهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

دافعت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن الفنانة الشابة منى فاروق، والتي خرجت من السجن مؤخرا، بعد اتهامها في قضية شرف.

بدرية نشرت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، صورة لمنى فاروق، وكتبت: «ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء بني ادمة غلطت واخدت جزائها وأعترفت بخطائها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا أسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لان ربنا بيسامح انت ياعبد مش حتسامح؟؟».

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الفنانة المصرية أضافت: «خلاص بقي كفايه عليها أهانة وربنا يسترنا جميعا كل أبن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فا ارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدء من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدء من جديد وربنا يسامحها».

وكانت منى فاروق، قد تم القبض عليه بسبب الفيديوهات التي نشرت لها مع مخرج شهير، والذي كشفت عن زواجها منه بعض القبض عليها، مؤكدة أنه كان صديق والدها وتزوجته خمس سنوات، واستمرت في الحبس لشهور، وتم الإفراج عنها بعد فشل اثبات أنها من قامت بنشر وترويج الفيديوهات الفاضحة التي نشرت لها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها في مسلسل “رحيم”، وهو من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، كما شاركت في مسلسل «الأب الروحي»، مع عدد من الفنانين.