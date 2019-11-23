رانيا يوسف تُعلّق على استمرار الانتقادات.. وعن الزواج: أعوذ بالله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية رانيا يوسف سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدةً أن هناك تطورًا كبيرًا حدث في المهرجان هذا العام من حيث الأفلام المشاركة والتنظيم والديكور وكل شيء.

وعلّقت رانيا في لقاء خاص مع "فوشيا" على إطلالتها بالفستان الأبيض، مشيرةً إلى أنه لا علاقة له بالزواح، مبديةً رفضها تمامًا لفكرة الزواج مرة أخرى واعتبرت هذا الكلام فألاً سيئًا لها.

وعن الانتقادات التي تُوجّه لها دائمًا في المهرجانات بسبب إطلالاتها، أضافت رانيا أنها سعيدة بهذه الانتقادات وتحمد الله عليها، لأنها دليل على اهتمام الناس بها ومتابعتهم المستمرة لها، متمنيةً استمرارها، ومشدّدة على أنها لا تحزن أبدًا مهما كانت الانتقادات والكوميكس عليها.

كما تحدّثت عن إطلالتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والانتقادات التي وجِّهت لها، وسرّ البطة السوداء التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، كسخرية من الإطلالة التي تميّزت بالظهر المكشوف.

وكشفت رانيا يوسف لـ"فوشيا" عن آخر أعمالها الفنية، وتفاصيل دورها في مسلسل الآنسة فرح، لافتةً إلى أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج عمرو القاضي، وبطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبدالله.

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وكانت رانيا يوسف قد حرصت على مشاهدة الفيلم التونسي "بيك نعيش"، المشارك فى مسابقة "آفاق السينما العربي" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية.

وأشادت رانيا يوسف في تصريحات صحفية وقتها بقصة الفيلم التونسي "بيك نعيش" لتناوله بعض القضايا الإنسانية، كما تحدّثت عن سبب ارتدائها فستان افتتاح مهرجان القاهرة، قائلةً: "لما قيسته عجبني".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف ضجةً في العام الماضي في حفل ختام المهرجان في دورته الماضية، إذ ارتدت فستانًا وصفه البعض بغير اللائق، وواجهت رانيا بسببه انتقادات وصلت لساحات المحاكم.

يُذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولةً.