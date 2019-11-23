شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل أبطال الفيلم الروماني "زافيرا" للمخرج أندريه جروزنيتسكي في عرضه الأول المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41، وحضرت أيضا الفنانة المصرية رانيا يوسف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال "ستيفان" الذي يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى