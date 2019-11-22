تراند اليوم : بطلة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى فاروق تهدد بالانتحار

هددت الفنانة المصرية منى فاروق، التي ظهرت في فيديو إباحي مع المخرج السينمائي خالد يوسف، بالانتحار والتخلص من حياتها، بسبب الهجوم عليها وتوجيه الشتائم عند ظهورها في أي مناسبة أو على السوشيال ميديا.

ودخلت منى فاروق في حالة انهيار من البكاء خلال فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت :” متكرهنيش في عيشتي عايزيني أموت”.

وقالت أنها تتعالج عن أطباء نفسيين وأن حالتها النفسية مدمرة بسبب ما تعرضت له، مشيرة إلى أنها أخطأت، وقالت :” أنتم كلكوا فيكو حاجات كتير غلط والفرق اللي بيني وبينكم إن ربنا ابتلاني ابتلاء وربنا يعفي عننا كلنا عشان بيحط بنى آدمين في محن عشان يختبرهم”.

وتابعت :” احترموا نفسكم وكفاية غل من جواكم عشان مينفعش أطلع في صور مع أصحابي على السوشال ميديا ويتشتموا بدون سبب كلنا في الآخر هنموت فنحترم بعض وبلاش أرف وأمراض نفسية جبتولنا المرض”.

وهددت بالتخلص من حياتها قائلة :” هيبقى حلو لما تجبروني أنسحب من الحياة كفاية أرجوكم عشان أنا استحملت اللي محدش استحمله حرام عليكم وسيبوني أبدأ من جديد أنا عايشة بالأدوية ورحت لدكاترة كتير جدًا عشان اتعذبت”.