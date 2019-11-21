شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان أسود قصير ثاني أيام القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت الفنانة رانيا يوسف مساء اليوم الخميس على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود قصير، وذلك في افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وخطفت رانيا الأنظار إليها بالفستان الذي ارتدته.

وشارك فيلم "بيك نعيش" في مهرجان فينسيا الدورة السابقة، وفاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق

وتدور أحداث الفيلم بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.

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