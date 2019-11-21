شاهد: الظهور الأول لـ شيما الحاج بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

شاركت الفنانة المصرية شيما الحاج في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وأطلت بفستان أسود أنيق على السجادة الحمراء. ويعد هذا الظهور الأول لشيما بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح مع الفنانة المصرية منى فاروق والمخرج المصري خالد يوسف .

وكانت محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل شيما بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلغاء قرار تحديد إقامتها.

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