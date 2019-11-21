فنان عربي متهم بالتحرش الجنسي بإعلامية ..والدعوة إلى مقاطعته !

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - دعت الصفحات الداعمة للنساء والمناهضة للتحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة فنان الراب التونسي، كلاي بي بي جي Klay BBJ بسبب اتهامه بالتحرش اللفظي بالإعلامية بية الزردي، واستخدامه لألفاظٍ مسيئة وغير أخلاقية تجاهها، وحاول ان ينال منها كامرأة تعمل في مجال الإعلام.
اما السبب الاساسي للخلاف بين الطرفين بدأ حين قام كلاي بي بي جي Klay BBJ بإصدار أغنية اسمها “كلاش “، ضد بية الزردي. وجاءت الأغنية في غاية البذاءة، فاستعملَ فيها كلمات وألفاظ مهينة للمرأة. من جهتها، قررت الإعلامية بية الزردي اللجوء إلى القضاء التونسي، ورفع قضية ضد كلاي بي بي جي
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