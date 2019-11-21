تعليقات محرجة لـ شيما الحاج بعد ظهورها في القاهرة السينمائي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة شيما الحاج، من كواليس حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس الأربعاء.

ووجّه العديد من هؤلاء تعليقات مُحرجة جدًا للفنانة شيما الحاج، في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، بعد تداول فيديو جنسي لها مع أحد المخرجين.

من هذه التعليقات "اللي اختشوا ماتوا"، "انتي نسيتي ولا إيه"، "إنتي غريبة أوي"، "حمدًا لله ع السلامة يا حاجة"، وغيرها من التعليقات الساخرة والمحرجة للفنانة التي أثارت جدلاً كبيرًا منذ شهور قبل وبعد القبض عليها.

كانت أثارت الفنانة شيما الحاج جدلاً واسعًا أمس بعد حضورها

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فى أول ظهور لها بعد خروجها من السجن، وظهرت شيما الحاج بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانًا أسود مكشوفًا.

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