شاهد.. شيما الحاج على السجاة الحمراء في أول ظهور بعد خروجها من السجن

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 02:57 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية شيما الحاج في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

ويعد هذا الظهور هو الأول لشيما فنيا، بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.

وقد شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور فني وإعلامي كبير، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.