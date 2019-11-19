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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.
وظهرت رانيا يوسف بـ إطلالة أنيقة، ترتدى فستان روز وتركت شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها، بتسريحة مميزة، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.
وعلقت رانيا يوسف على الصورة: "الجمال له العديد من الاشكال واعتقد أن اجمل شئ هو الثقة والمحبة لنفسك".
يذكر ان رانيا يوسف انتهت من تصوير مشاهدها من فيلم «دماغ شيطان» فى أحد الكافيهات، إضافة إلى بعض المكاتب والتى جمعت بينها وبين باسم سمرة.
"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيرى وياسر الزنكلونى وأشرف طلبة وعلى شوقى والوجوه الجديدة فتحى صقر وكامل الشافعى وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.
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