أصالة تدعم موقف صابرين بعد خلعها للحجاب

دافعت المطربة السورية أصالة نصري، عن الفنانة صابرين بعد تعرضها لهجوم شديد مؤخرًا بسبب خلعها للحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

"غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان.. شو دخلكم فيها ؟ وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا". Advertisements قد يهمك ايضاً: نجوم الفن يعلقون على صور صابرين بدون الحجاب صابرين تؤكد أن خلع الحجاب أمر شخصي وأنها حريصة على الاحتشام

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