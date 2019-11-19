فنانة مغربية تثير الجدل بصورة مثيرة مع مدربها.. وهكذا دافعت عن نفسها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - تعرضت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها بوضعيه مثيرة مع مدربها فى الجيم.

وظهرت أسماء الخمليشي، فى أحد البرامج التلفزيونية، ترد على الهجوم التى تعرضت له، قائلة:” من نشرت الصور هي صديقتي المقربة وهي أجنبية وكنت قد طلبت منها نشر بعض الصور من تدريباتي في الجيم، لتقوم الصديقة باختيار تلك الصور”.

وأوضحت إن من ظهر معها هو مدربها من طنجة ودائما ما تتدرب معه الجمباز متابعة “مليش دعوة باللى بيكتبوه”.

و أسماء الخمليشي من مواليد 18 يونيو 1971 بمدينة تارجيست ولها العديد من الأفلام أشهرها فيها الملح والسكر.