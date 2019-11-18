تراند اليوم : 30 نوفمبر موعد الحكم في دعوى سبّ بسمة وهبة ووفاء عامر لـ«خالد يوسف»

حجزت محكمة جنح الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هلال، الاثنين، الدعوى المُقامة من خالد يوسف، المخرج السينمائي، ضد الإعلامية بسمة وهبة، والفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر، ومالك قناة «القاهرة والناس»، ومُعد تلفزيونى بالقناة، بتهمة السبّ وقذف والتشهير، إلى جلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.

وكان دفاع «يوسف» أقام دعوى جنحة مباشرة (سب وقذف وتشهير)، اختصم فيها برنامج «شيخ الحارة»، ومقدمته «وهبة»، وضيفتا إحدى حلقات البرنامج الفنانتين «يوسف» و«عامر»، على قناة «القاهرة والناس»، كما اختصم في الدعوى طارق نور، مالك القناة، ومحمد عوض، المُعد بـ«شيخ الحارة».

وجاء بالدعوى أن المخرج خالد يوسف قال إن البرنامج التلفزيونى المُذاع، رمضان الماضى، استضاف الفنانتين بسمة وهبة، ووفاء عامر وخاضتا في سمعته وشرفه، إذ سألتهما مقدمة البرنامج الفنانة رانيا يوسف عن المقاطع الإباحية المنسوبة إليها والمخرج خالد يوسف والمنتشرة على الإنترنت، فنفت الفنانة رانيا يوسف وجود علاقة بينها وبين المخرج المنسوب إليه تلك المقاطع، وإنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات المزعوم أنها كانت إحدى بطلاته.

وذكرت الدعوى أن رانيا يوسف أشارت إلى أن هذه المقاطع للمخرج «خالد يوسف» دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية ذلك، فيما قالت «عامر» إلى أن خالد يوسف «سقط من نظرها» بعد اتهامه أخيرًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات.