صبا مبارك تقطعُ عزلتها بعد وفاة طليقها.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، بعد طول انتظار من الجمهور، حيث اختفتْ بعد وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي فارق الحياة في الـ 10 من شهر أكتوبر الماضي.

ونشرت الفنانة صورةً لها على حساباتها بمواقع التواصل، لتقطع عزلتها وحدادها على المخرج الماجري، وقالت:" من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين و الآخر.. أنت الذي ظننت لوقت طويل انك مستيقظ".

وحظيت الصورة بردود فعل واسعة من الجمهور، خاصةً وأنه كان في انتظار ظهورها، وسط تساؤلات وجّهها عدد من محبيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل، للاطمئنان عليها، خاصةً وأنهم شعروا بالقلق عليها، وما هي إلا أيام قليلة حتى ردّت عليهم مبارك بصورتها الجديدة.

وخلال فترة غيابها وانقطاعها بعد وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري، والد ابنها الوحيد عمار، لم تُعلّق صبا مبارك، واكتفت عقب وفاته بنشر صورة باللون الأسود تعبيرًا عن حالة الحداد، وظهرت برفقة ابنها في جنازته بتونس والتي كانت آخر ظهور لها قبل ان تدخل في حالة حداد وعزلة عن مواقع التواصل.

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وكانت الفنانة قد تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري وأنجبا في عام 2004 ابنًا واحدًا سُمي "عمار"، ثم انفصلا عن بعضهما.

وينتظر الجمهور عودة صبا مبارك إلى أعمالها الفنية ونشاطها الفني بالإضافة إلى مواقع التواصل بعد تلك الفترة.

وشكّلت وفاة الماجري صدمةً في الوسط الفني بعد تعرّضه لنوبة قلبيّة مُفاجئة، وكان المخرج الرّاحل قد قدّم في الموسم الرمضانيّ مسلسل "دقيقة صمت" من بطولة الفنان عابد فهد، والفنان خالد القيش، بالإضافة للفنان فادي صبيح، وحقّق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدة عالية جدًا.

ويُعرف المخرج التونسيّ أنه برع بإخراج عدد من الأعمال، أهمّها: الاجتياح، أسمهان، سقوط حر، هدوء نسبي، أخوة التراب، عمر الخيام، أبناء الرشيد.

وحقّق الفنان الراحل العديد من الجوائز والتكريمات كان من أبرزها جائزة أدونيا 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل أسمهان، وجائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل هدوء نسبي، وجائزة إيمي كأفضل مسلسل أجنبي عن مسلسل الاجتياح.