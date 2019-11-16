بالفيديو: ما حقيقة الفتاة التي رمت قطعة من ملابسها الداخلية على المطرب روس بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل من حفلة مغني الراب الأمريكي روس الذي قدم حفلة غنائية ليلة البارحة بجانب فرقة الهيب هوب ميجوس في بوليفارد الرياض.

حيث أعتلى روس المسرح وهو يلوح بحمالة صدر يُقال أنه التقطها من إحدى الحاضرات لحفله.

وحين تم تداول مقطع المغني روس إنهالت موجة نقاشات كبيرة على تويتر حتى تصدر هاشتاق #سنتيانه_موسم_الرياض التريند السعودي وفسر بعض النشطاء أنها مفتعله من المغني روس وفرقته كما يفعل في بعض حفلاته وبعضهم قال أن إحدى الفتيات الحاضرت للحفل قامت برميها باتجاه روس.

كما تباينت وجهات نظر النشطاء حيث علق بعضهم بأنه تصرف فردي وسلوك ينافي الذوق العام وطالب أخرون بمعاقبتها كما أنها قد لا تكون فتاة سعودية لتعدد جنسيات الحاضرين لحفلة روس وتواجد سياح اجانب حضروا من الخليج لحضور حفلة مطربهم المفضل.