تراند اليوم : نصيحة من رانيا يوسف للبنات :حبي نفسك – صورة

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور ظهرت خلالها بـ”لوك” كلاسيكي جديد، وذلك عبر حسابها على Instagram.

علقت رانيا على الصور كاتبة: “للجمال أشكال كثيرة، وأنا أعتقد أن أجمل شيء هو الثقة وحب نفسك”.

يشار إلى أن رانيا يوسف تنشغل هذه الأيام في تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة “KEMET Film Production”.