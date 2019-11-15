جاد شويري لـ اليسا: “يا ريت الفنانين عندن نص جرأتك”

كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 10:51 صباحاً - علّق الفنان اللبناني ​جاد شويري​ على منشور الفنانة اللبنانية ​اليسا​ الأخير، والذي استنكرت فيه ما يحصل في لبنان، وعبّرت عن عدم رضاها بالوضع الراهن.

وكتب جاد لـ اليسا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا ريت في غير فنانين عندن نص جرأتك ووقوفك مع الحق، وبعد في ناس بتسأل ليش انت المفضلة عند كتار”.

وكانت كتبت اليسا قائلة: “بينقتل مواطن قدام ابنو… بتخلص القصة بأرضها. بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة. بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد! بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو! بتقولولي ما بدها ثورة؟”.