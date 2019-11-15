كتب امير فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2019 02:54 صباحاً - تألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الحفلة الطربية التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، أمس الخميس، وشاركها فيها الفنانان اللبنانيان راغب علامة ووليد توفيق.
خلال الحفلة، أهدت شيرين قبلة للشعب السعودي، في لقطة عفوية نالت إعجاب الحضور، وقالت: “أنا سعيدة إن السعودية بقت بالجمال ده والانفتاح ده”.
ومداعبة جمهورها، قالت شيرين: “أنتوا بتسموني شيرين الحب وأنتوا الحب نفسه”، كما انتزعت ضحكات الجمهور حين قالت “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا.. يبقى نسمع كلامه أحسن”.
كما استقبلت شيرين أحد معجبيها على المسرح حيث دار بينهما حوار طريف عبرت خلاله شيرين عن حبها له رغم خوفها عليه من زوجها قائلة “بس يا رب حسام ما يموتكش”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شيرين تقبل يد معجب في السعودية: “خايفة حسام يموتك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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