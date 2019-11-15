وجبة غذاء تسبب خلافًا بين عائلة كارداشيان.. والجدل يشتعل بين الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد عائلة آل كارداشيان واحدة من أغنى العائلات وأكثرها إثارة للجدل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الجريئة وغيرها من تفاصيل حياتهن، إلا أنه هذه المرة، أثارت العائلة غضب الكثيرين وحتى "كلوي".

ففي فيديو تم بثه من حلقة جديدة ستذاع قريبًا من برنامج العائلة الشهير "مواكبة آل كارداشيان"، كانت كورتني وكيم وكريس جينر مجتمعين في منزل كلوي من أجل وليمة غداء عائلية، قبل أن يبدأون شجارًا بالطعام.

وفي الفيديو الذي شاركته كلوي بنفسها على "إنستغرام" يمكن رؤية كيف كانت كريس وكيم وكورتني تلقين بالطعام على بعضهن، بينما تسعى كلوي للسيطرة على الوضع في محاولة فاشلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثار الأمر غضب كلوي للغاية، حيث ظهرت في الفيديو وهي تنتقد عائلتها، وقالت: "هل أزعجتني معركة الطعام هذه؟ بالطبع، فمن لن يضايقه ذلك؟ فهذه ليست طريقة للعيش".

وسرعان ما وبخت كلوي عائلتها، وقالت: "إنه أمر غريب ومزعج وغير مقبول"، وحتى المعجبين انضموا إليها وانهالوا بالتعليقات منتقدين ما حدث، ووصفوه بأنه مشين".

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فمن بين التعليقات، قال أحد المتابعين: "إنه اهدار للطعام، فكل ما أستطيع التفكير بشأنه الآن، هو كم الأشخاص الذين يتضورون جوعًا بينما تلقونه.. بصراحة، لم أتفاجأ"، وأضاف آخر: "لا يسعني التفكير إلا في الأطفال الجياع حول العالم.. من المفترض أن تكونوا قدوة للآخرين..إنه أمر مخزي ويشكل إهدار وعدم احترام للطعام".

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وعلى الرغم مما سببه الفيديو من غضب الشديد، إلا أن بعض المتابعين دعموا آل كارداشيان، حيث قال أحدهم: "إنهم يفعلون الكثير من الأعمال الخيرية في العالم وغيروا حياة الكثيرين بالفعل.. فقد تبرعوا بـ 500 ألف دولار لضحايا الحرائق، كما استأجروا فرق من رجال الإطفاء لحماية منازل جيرانهم".

وأضاف التعليق: "مولت كايلي العديد من العمليات الجراحية لعلاج الشفة المشقوقة والشق الحلقي لدى الأطفال في البلاد النامية، وبدلًا من قضاء عيد الشكر مع عائلتها، كانت كيندال تتجول لمنح الطعام للمحتاجين، كما ساعدوا الأيتام والمدارس في جنوب أفريقيا، وتطوعت كيم في مستشفى لمدة 7 سنوات وزارت الأطفال كل عام ومنحتهم الهدايا وتبرعت بالمال..والآن عما تتحدثون؟!"

ويبدو أن تعليق كلوي على ما حدث وردود المتابعين، ضايقت كريس، والتي قالت في تعليق: "نعم، هذه ليست طريقة للعيش، ولكن إذا كان الأمر يضحكك ولا تزال على قيد الحياة، فاعتقد أنه ليس هناك مشكلة بالنسبة لك".

وفي حين أن كلوي أثارت الجدل بذلك الفيديو، إلا أنها لفتت الأنظار أيضًا بإطلالتها، حيث ظهرت بمشد جينز يبلغ ثمنه 50 دولارًا من علامة "هاوس أوف سي بي".