شاهد: الفنانة المصرية رانيا يوسف بالحجاب في رسالة إلى جمهورها.. أشتموني أنا مبسوطة

أثارت رسالة الفنانة المصرية رانيا يوسف للجمهور، ردا على الانتقادات على إطلالاتها الجريئة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها الكثير من المستخدمين بالاستفزازية.

ووفقا للمقطع الذي نشره برنامج “the insider” على قناة دبي عبر إنستغرام ، لمقابلة مع الفنانة التي صرحت: “أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي إنتوا عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة”.

كما تحدثت رانيا عن مسلسلها الجديد “مملكة إبليس” الذي ستظهر خلاله في الحجاب قائلة: “الاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما”.

واتهم بعض المستخدمين رانيا باللامبالاة وإثارة الجدل للاستمرار في صدارة “التريند” أثناء مشاركتها في أي مناسبة فنية.