متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لطرح ميني ألبوم جديد خلال الأيام الماضية.
ويتضمن الألبوم أربع أغنيات جديدة من ألحان سهم، وهي “زمان البعد” و”مهب الريح” كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز، “بالله من جدك” كلمات سعود البابطين و”ليالينا” كلمت قوس.
وأعلن الملحن سهم عن تفاصيل الألبوم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، فرفع منسوب التشويق لدى جمهور ومحبي خالد عبد الرحمن الذين ينتظرون كل جديد من فنانهم المفضل بفارغ الصبر.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم تفاصيل ألبوم خالد عبد الرحمن الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.