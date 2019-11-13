إليكم تفاصيل ألبوم خالد عبد الرحمن الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لطرح ميني ألبوم جديد خلال الأيام الماضية.

ويتضمن الألبوم أربع أغنيات جديدة من ألحان سهم، وهي “زمان البعد” و”مهب الريح” كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز، “بالله من جدك” كلمات سعود البابطين و”ليالينا” كلمت قوس.

وأعلن الملحن سهم عن تفاصيل الألبوم من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، فرفع منسوب التشويق لدى جمهور ومحبي خالد عبد الرحمن الذين ينتظرون كل جديد من فنانهم المفضل بفارغ الصبر.