صاحبة أكثر فستان sexy بعرض فيلم Charlie’s Angels في لوس أنجلوس..لافيرن كوكس

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

لافيرن كوكس

استطاعت النجمة العالمية لافيرن كوكس أن تتحول لمحط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة بسبب ظهورها أمس في العرض الأول " Charlie’s Angels " الذي اقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السبب في ذلك هو اختيارها لتصميم فستانها جعلها الاكثر إثارة علي السجادة الحمراء .

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كانت لافيرن كوكس صاحبة أكثر فستان sexy بالعرض ، و قد حمل فستان لافيرن المصنوع من الدانتيل ذو اللون الأسود توقيع دار أزياء " Hakan Akkaya " ، و هو التصميم الذي تم تنفيذه خصيصا لها.

يذكر أن " Charlie’s Angels " من إخراج وبطولة اليزابيث بانكس، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم العالمين، أبرزهم كريستين ستيوارت وناعومى سكوت ولافيرن كوكس و سام كلافلين وباتريك ستيورات و آيلا بالينسكا و اليزابيث بانكس و نات فاكسون و غيرهم.