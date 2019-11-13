كارول سماحة متألقة في احتفالية إطلاق فيلم “بالصدفة” في دبي – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية كارول سماحة إحتفالية إطلاق فيلمها الجديد “بالصدفة” في دبي وذلك يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان بانظار كارول وشريكها في البطولة، الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، عدد كبير من المحبّين ومراسلي وسائل الإعلام العربية لمشاركتهما وفريق العمل فرحتهم ببدء عرض الفيلم في الإمارات.

تألقت كارول سماحة خلال الإحتفالية بفستان قصير من اللون الكحلي، فبدت بغاية الأناقة والجمال، وأجرت على هامش العرض الخاص للفيلم لقاءات جانبية مع مختلف الوسائل الإعلامية، فأعربت مجددًا عن سعادتها بتجربتها السينمائية الأولى والنجاح الكبير الذي يحققه الفيلم في لبنان منذ طرحه، والأصداء الإيجابية التي بدأت تتلقاها بعد بدء عرضه في بلدان عربية أخرى، كما وأشارت إلى أنها متحمسة لآراء الجمهور في الإمارات.

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فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” قبل فترة، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.