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شاهدوا.. طفل سوري معنّف في السعودية يثير موجة غضب واسعة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - أثار مقطع فيديو لأب سوري مقيم في وهو يعذب ابنه ، موجة غضب واسعة مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .

وتداول ناشطون عبر تويتر ، فيديو لطفل سوري بدت عليه آثار تعذيب عنيف وأرفوقه بوسم #طفل_سوري_معنف .

وصعد هذا الفيديو للترند العالمي فيما طالب الناشطون الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الاب الذي قيل إنه هو المسؤول عن تعذيب الطفل .

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ويظهر في الفيديو المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، وقد ملأت وجهه الكدمات .

و قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده، كما ذكر أنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية .

وتبين من خلال متابعة حادثة ظهور الطفل المعنف أن والده يعنفه لغرض التسول فيما جرى اتخاذ الاجراء اللازم تجاه الواقعة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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