شاهدوا.. طفل سوري معنّف في السعودية يثير موجة غضب واسعة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - أثار مقطع فيديو لأب سوري مقيم في السعودية وهو يعذب ابنه ، موجة غضب واسعة مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .

وتداول ناشطون عبر تويتر ، فيديو لطفل سوري بدت عليه آثار تعذيب عنيف وأرفوقه بوسم #طفل_سوري_معنف .

وصعد هذا الفيديو للترند العالمي فيما طالب الناشطون الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الاب الذي قيل إنه هو المسؤول عن تعذيب الطفل .

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ويظهر في الفيديو المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، وقد ملأت وجهه الكدمات .

و قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده، كما ذكر أنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية .

وتبين من خلال متابعة حادثة ظهور الطفل المعنف أن والده يعنفه لغرض التسول فيما جرى اتخاذ الاجراء اللازم تجاه الواقعة .