رانيا يوسف تكشف موعد عرض "دماغ شيطان"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة رانيا يوسف موعد طرح فيلمها الجديد "دماغ شيطان" في دور العرض السينمائي عبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام" حيث نشرت الملصق الدعائي الرسمي للفيلم، كاشفة تاريخ إطلاقه في 25 ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث هذا الفيلم حول أسرة تتعرض لحادث يورطهم في جريمة ويُدخلهم في صراع كبير. وهو يجمع في بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري. علماً أنه من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج فيلم أوف ايجيب أيمن عبد الباسط.