أزمةٌ تشتعلُ داخل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بعد عرضه بيوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة إياد نصار ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد وإنجي المقدم وغيرهم، بيومٍ واحد، على قناة ON، دبّت أزمةٌ كبرى بين مؤلفيْ العمل أيمن سليم ونهى سعيد، لم تظهر للعلن حتى الآن، ولا زالت في مرحلة الكتمان والمفاوضات السرية.

وأكّد مصدرٌ من داخل المسلسل لـ"فوشيا" أنَّ الأزمة اندلعت الأحد مع بداية عرض الحلقة الأولى عندما فوجئت مؤلفة المسلسل نهى سعيد، بكتابة اسمها على التتر بشكلٍ غير لائق لصالح المؤلف الآخر وهو أيمن سليم، حيث تم كتابة المسلسل للمؤلف أيمن سليم ثم في السطر الثاني جرى كتابة "وشارك في كتابة السيناريو والحوار نهى سعيد".

وأضاف المصدر أنَّ الأمر أغضب نهى بشدة وجعلها تنتفض، خاصةً أنها شريك فعّال في المسلسل منذ بداية القصة، وكانت ترغب في أن تكون الصيغة بالتساوي على التتر بينها وبين أيمن سليم، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وتابع أنّه عندما لجأت نهى سعيد للشركة المنتجة وهي "سينرجي" أخبرتها أن أيمن سليم جاء بالتنازل عن المسلسل، ومكتوب عليه اسمه بمفرده، حيث إنه عند تسجيل المسلسل في الشهر العقاري سجله باسمه فقط، والشركة دائمًا ما تلتزم بالأوراق التي أمامها، خاصة أنَّ أيمن سليم هو الذي طلب هذه الصيغة، متوقعًا تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة.

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وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطوّلة، ويتكوّن من 45 حلقة، تكتبه نهى سعيد، وأيمن سليم، من إخراج مرقس عادل، في أول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولّى إنتاجه شركة "سينرجي".

الجدير بالذكر أنَّ الحلقة الأولى من مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، تصدّرت تريندات محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد عرضه على قناتي "one" و" ON Drama" أمس الأحد، حيث حقق نجاحًا هائلًا في أول أيام عرضه.