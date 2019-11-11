مالوما يقبل إحدى معجباته على شفتيها: نجاح عابر للقارات

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي إحياء حفلات جولته الغنائية التي تحمل اسم 11:11، والتي يحقق بها نجاحًا قياسيًا من حيث الحضور الجماهيري في مختلف البلدان والقارات.

وأحيا ​مالوما​ مؤخرًا حفلًا في بورتوريكو، حضره الآلاف من محبّيه هناك، فوصته عدد كبير من وسائل الإعلام بـ”الحفل الأسطوري”.

واعتاد المغني المحبوب أن يمنح معجباته قبلاً حاراً وحتى أن يحضن بعضهن وهذ الأمر موثق مرات عديدة بالفيديو.

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ونشر مالوما في حسابه الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يقترب من الصف الأول للحاضرين في حفله حيث منح إحدى المعجبات قبلة حارة على شفتيها وعلق على الصورة :”كان حفلاً رائعاً بورتوريكو”.

على صعيد آخر، يواصل مالوما تصوير فيلمة الجديد “Marry me” مع النجمة العالمية جنيفير لوبيز في أوّل تجربة سينمائية له في هوليود. الفيلم مقتبس عن رواية مصورة للكاتب بوبي كروسبي، وهو من إخراج كات كويرو وإنتاج استديوهات Universal picture ومن المتوقع صدوره خلال العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مالوما كان فيديو كليب أغنية Que Pena والذي حقق بعد شهر على طرحه ما يقارب الـ 100 مليون مشاهدة.