شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب رامى جمال إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل".

وقال رامى جمال خلال حسابه الشخصى على إنستجرام: "الحمد لله الذى أحبنى فابتلانى وأقدرنى على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا فى جسمى وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

Advertisements





وتابع: "رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتى وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقى يقوللى هتتعامل إزاى وأنت فنان واللى يخاف يسلم عليا واللى يسألنى هو ده معدى".

وأضاف: "أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولى شوف بيزنس تانى اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت فى كلامهم بصراحة".

وأستكمل رامى حديثه: "لقيت إن عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها، يا إما مش هداريه تانى وتقبلونى بيه وترحموا كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لإنهم الوحيدين اللى بيقبلوا الواحد زى ما هو".