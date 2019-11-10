رانيا يوسف ترتدي الحجاب.. وتكشف السبب الحقيقي بعد تخمينات المتابعين

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الممثلة المصرية رانيا يوسف جمهورها بظهورها بالحجاب وذلك بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي منذ أيام.
وفي حين ظنّ متابعوها أنّ سبب اعتمادها الحجاب هو حزنها على زميلها، كشفت خلال لقاءٍ مع برنامج the insider بالعربي أنّ السبب هو لقيامها ببطولة مسلسل جديد تُؤدي فيه دور فتاة محجبة في الثلاثين من عمرها وتبحث عن زوج.
وأضافت رانيا يوسف في اللقاء: “وافقت على هذا الدور لأنني شعرت أنه يُعبّر عن قطاعٍ كبيرٍ من المجتمع المصري”.
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