بالفيديو: رانيا يوسف تكشف سر قرارها ارتداء الحجاب

كشفت الفنانة رانيا يوسف السر وراء قرارها ارتداء الحجاب الذي ظهرت به مؤخراً خلال لقائها فى برنامج The insider، الذي يعرض على قناة “دبي”، حيث أكدت أن السبب يرجع إلى دورها في فيلم “صندوق الدنيا”، الذي تقوم حالياً بتصويره والذي تقدم فيه شخصية فتاة شعبية بسيطة وتحلم بالزواج.

وقالت رانيا إن اسم الشخصية في الفيلم “فاطمة”، وهي فتاة فقيرة من طبقة شعبية عمرها 30 عاماً وحلمها الزواج وترتدي الحجاب ومجتهدة في عملها.

وأضافت: “شعرت بأنها قريبة من شخصيتي وتعبر عن كثير من الفتيات في مصر اللاتي يعانين من الحياة الصعبة”.

وكان ظهور رانيا بالحجاب قد أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة ارتدائها الحجاب، لا سيما إذا كان لموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي علاقة بقرارها.