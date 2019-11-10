تراند اليوم : شقيق فنانة شهيرة يصورها وهي نائمة شبه عارية تمامًا...

حالة من الجدل والغضب، انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور فنانة شهيرة وهي نائمة شبه عارية بشكل مثير.

ونشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، صورتين لها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وتبدوا نائمة على أريكة وشبه عارية، إذ ظهر صدرها بشكل فاضح، وعلقت قائلة:"صباح الشغف".

واتهم نشطاء شقيقها الأصغر بتصويرها بهذا الوضع، والذي ظهر معها في فيديوهات مثيرة أخرى يؤديان الأغاني والرقص وهي بملابس مثيرة.

ومعروف عن الفنانة انجي خوري وهي مسيحية الديانة، جرأتها في الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بأنها تستعرض جسدها من أجل الشهرة.





