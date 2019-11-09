رانيا يوسف في سهرة خاصة مع النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من حفل خاص جمعها بعدد من النجوم وأصدقائها.

شارك في الاحتفال الذي أقيم بأحد الكافيهات الفنانة لقاء الخميسي، ونسرين أمين.

من ناحية أخرى احتفلت رانيا يوسف مؤخرا ببدء تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

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“صندوق الدنيا” من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

رانيا يوسف تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل «مملكة إبليس»، ولكنها لم تلحق برمضان، وتستأنف تصوير المسلسل حاليًا.

كما انتهت رانيا من تصوير الجزء الأول من مسلسل «الآنسة فرح»، وهو من 90 حلقة، يشارك ببطولته أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وإخراج أحمد الجندي.