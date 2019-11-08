وفاء عامر تبرر سبب مغادرتها جنازة هيثم زكي.. ما الذي وجدته على قبره!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:31 مساءً - عبّرت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ عن استياءها الشديد من الأخبار التي أثيرت حول مغادرتها جنازة الممثل الراحل ​هيثم زكي​ قبل وصول جثمانه إلى مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين.

وقالت عامر، في حديث خاص لصحيفة “الوطن” المصرية، إنها رافقت الجثمان حتى مثواه الأخير، مضيفة: “لقد تواجدت خارج محيط المسجد لمساعدة كبار السن في ركوب إحدى السيارات، كما كنت أبحث عن سائق سيارتي لإرساله لإحضار علبة دوائي التي نسيتها في المنزل”.

وأضافت “اسألوا بوسي شلبي وإلهام شاهين وفيفي عبدو وماجدة زكي، أنا معروف عني ست بـ 100 راجل، ولا أشارك في مناسبات الجنازة والعزاء بغرض الاستعراض”.



ولفتت الإنتباه الى أنها: “وجدت مصحفاً بجانب صورة أحمد زكي في أعلى المقبرة، وقرأت منه ​سورة يس​ على روح هيثم أثناء دفنه”.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي يوم الخميس، عن عمر 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.