فوز العتيبي لمُهاجمي "فيديو الدلع" مع زوجها: قرفتونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي على مُنتقديها إزاء مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وأظهرت من خلاله زوجها وهو يحملها ويؤدي قسمًا على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عامًا.

واستعانت فوز العتيبي بأحد الشعراء الذي كان يقول في مقطع فيديو بشأن رجولية الرجل العربي بأنها مربوطة "بشنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس"، موضحةً أن هذه عُقد تاريخية مرسّخة في عقول الرجل.

وقالت العتيبي في تغريدة أطلقتها على "تويتر"، تعليقًا على هذا المقطع: "الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسيكين تتوجس وتحس بالعار".

وأضافت الناشطة السعودية: "ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا".

وتناقشت فوز العتيبي مع متابعيها بشأن هذه التغريدة، موضحةً في إحدى ردودها على متابعة قالت لها: "عرض كل شيء بالسوشال ميديا خطير جدًا، نصيحة صادقة والله، الناس بتستقعد وزوجك بعد ماله ذنب بالغثى اللي بيجيه منهم، تقدرين تحصلين على حياة فيها سلام وراحة بال أكثر لو حافظتي على خصوصيتك شوي، أنت مو محتاجة تخاطري وتحطي بيتك وزوجك تحت خطر ضغط السوشل ميديا اللي ياما خربت بيوت".

وردت "فوز" قائلةً: "لا وين أحمد عاقل ماطق لهم خبر يوم فتحوا باسمه تاق عشان يطق لهم خبر الحين أنا بس أخاف انهم يلعبون بعقول المراهقين وبكرا يطلعون لنا اجيال معقدين مثلهم".

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وكانت فوز العتيبي، قد شاركت متابعيها عبر "سناب شات" مقطع فيديو لزوجها وهو يحملها على كتفه وتبدي سعادة غامرة إزاء ذلك وتُردّد: "أحمد يشيلني".

وبعدها يظهران سويًا وهي تلقنه القسم لكي يقوم بتدليعها طوال العمر فقالت: "قول أقسم بالله العظيم إني لدلعك حتى لو عدة من عمرك 70 و80 والعمر كله والله ما ينقص من دول ولا حاجة".

https://www.instagram.com/p/B4nDw72Anv

وأثارت فوز العتيبي، الجدل بعد تغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، حيث بدا من تغريدتها التخطيط للإقامة الدائمة خارج المملكة العربية السعودية، خاصةً أنها اشترطت شراء عقار في دولة تمنح إقامة دائمة.

وقالت فوز العتيبي، في تغريدتها: "بالله ما تعرفون دولة طبيعتها حلوة ونقدر كسعوديين نتملك فيها عقار بسعر حلو ونحصل على إقامة دائمة؟!!".

يُذكر أن فوز العتيبي، أشعلت موقع تويتر في الساعات الماضية بعد طلبها من أحد متابعيها تنفيذ الرهان الذي فرضه على نفسه قبل شهرين، حيث أعلنت في وقتٍ سابق عن زواجها وفرض شروط صعبةٍ على زوجها من ضمنها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي (نحو 27 ألف دولار)، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخّر قيمته 500 ألف ريال سعودي (حوالي 134 ألف دولار)، وذلك في شهر آب/أغسطس الماضي، ووقتها قام أحد متابعيها بالتعليق بأنَّ زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر وأنَّ طلاقها سيتم بعد شهرين.