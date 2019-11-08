شاهدوا.. انهيار خطيبة هيثم احمد زكي فى جنازته

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:16 صباحاً - انهارت انجى سلامة خطيبة الفنان هيثم احمد زكي فى جنازته بمسجد مصطفى محمود وبدى على ملامح خطيبة هيثم احمد زكي الصدمة والحزن خلال تشييع الجنازة.

وتوجه المشيعون بجثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منذ قليل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مقابر الأسرة بأكتوبر وهى نفس المقابر الذى دفن فيه والده أحمد زكي، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجنازة منذ قليل، ويرافق الجثمان عدد من الفنانين.







وتوجه المشيعون بجثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي، منذ قليل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مقابر الأسرة بأكتوبر وهى نفس المقابر الذى دفن فيه والده أحمد زكي، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجنازة منذ قليل، ويرافق الجثمان عدد من الفنانين.

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