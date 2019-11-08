أحمد السقا يتولى دفن هيثم أحمد زكي بنفسه وينزل معه القبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

«أحمد السقا مفيش زيه»، هكذا وصفت الفنانة التونسية درة الفنان المصري أحمد السقا بسبب موقفه بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

درة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»: «أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه.. شهادة حق».

السقا دفن هيثم فيمقابر الأسرة بجوار والده الفنان أحمد زكي والفنان ممدوح وافي على طريق الواحات.

بوست درة أصبح هاشتاج، وتحدث الجمهور كثيرا عن جدعنة أحمد السقا، والتي يعرفها عنه كل الوسط الفني، وليست جديدة عليه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها السقا بنفسه في دفن فنان، بل قام بنفسه بدفن الفنان أحمد رمزي في الساحل الشمالي، مؤكدا على قوة العلاقة بينهما.

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السقا مواقفه كثيرا، فمؤخرا سافر إلى الفيوم من أجل حضور عزاء الفنان الراحل محمد ابو الوفا، وكان الفنان الوحيد هناك.

الفنان المصري كان له موقف أيضا بعد رحيل صديقه المقرب الفنان خالد صالح، حيث تواجد أثناء دفنه، ووعد أولاد صديقه وأرملته انه سيكون متواجدًا في أوي وقت يحتاجون فيه لأي شيء.

عزاء هيثم أحمد زكي من المقرر أن يقام السبت 9 نوفمبر، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.