شيماء وأبرار وشيلاء سبت.. لماذا لم يتزوجن حتى الآن؟ إليك إجابة الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، سبب عدم زواجها وشقيقاتها الثلاثة حتى الآن رغم كبر سنهن وجمالهن.

وعبرت شيلاء عن اندهاشها في البداية من سؤال المذيع بهذا الشأن قائلة: لا أدري لماذا كل برنامج يوجهون لي هذا السؤال، قائلة: يبدوا أنهم يحملون همنا أو أنهم يريدون تزويجنا دون أن ندري.

وقالت سبت في تصريحات تلفزيونية: "إننا لا نريد الزواج الآن"، مشيرة إلى أن عرسان كثر تقدموا لهن لكن يبقى الاختيار المناسب غائبًا حتى الآن.

وفاجأت سبت جمهورها بمواصفات فتى أحلامها قائلة إنها لا تريده من داخل الوسط الفني ولا من خارجه، ليرد عليها المذيع ممازحًا هل تريدينه من وسط الوسط؟.

وأكدت الفنانة البحرينية أن في الوقت الحالي لم يتقدم لها أحد، لكنها لا تريد شخص يتحكم فيها بأن يأمرها مثلا أن تترك الفن أو غيره، مبينة أن هذا الشخص مرفوض لأن القرارات ستأخذها عن قناعتها وليست بأوامر من أحد بحسب قولها.

وقبل أيام نفت "سبت" خضوعها لعمليات تجميل، ونشرت صورة لها عبر صفحتها بإنستغرام تبرز جمالها وأنوثتها وعلقت قائلة: "طبيعي ١٠٠‰" منذ أن والدتها أمها.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بدموع الفنانة البحرينية، خلال استضافتها على برنامج صدى الملاعب للإعلامي مصطفى الأغا، تأثرا بحديث أختها "أبرار".

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وقالت أبرار إن شيلاء هي من تكفلت بمصاريف جامعتها ودراستها، كما أنها ساهمت في علاج والدها ووالدتها، وأثناء ذلك لم تتحمل الفنانة فانهمرت دموعها وقالت إنها غير متعودة أحد يمدحها.

على الجانب الآخر كشفت شيلاء سبت عن عملها الجديد وهو مسلسل "أغلى من حياتي"، للمخرج أحمد يعقوب، موضحة أن العمل يحمل قصة جديدة.

وكانت شيلاء تعرضت لحملة هجوم من قبل جمهورها بسبب اتهامها بتعمد الحديث باللهجة السعودية في ظهورها، وبررت ذلك بتأثرها بصديقة سعودية.

أكما كّدتْ أنّها لا تشعر بالضّيق، عندما يتحدّث البعض عن أنّ أصولها، هي وشقيقاتها باكستاية، أو هندية، لافتةً، إلى أنّها تعشق السّينما الهندية "بوليوود"، وبالتّالي، إنْ كانت جنسيتها هندية، ستكون أسعد إنسانة بحياتها.

وأضافتْ في مقابلة تلفزيونية، أنّ أصولها ليست هندية أبدًا، ولكنها بالوقت نفسه، يسعدها للغاية ما يقوله البعض، حول أنّ ملامحها تشبه الهنود، مؤكّدةً، أنّها من أشدّ متابعي الفنّ الهنديّ.