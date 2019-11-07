وجدوه ميتًا في الحمام.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر أمني من نيابة جنوب الجيزة، تفاصيل اقتحام شقة الفنان هيثم أحمد زكي، بعد البلاغ الذي تقدمت به خالته وخطيبته بعد فقدانهم الاتصال به.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تبين من خلال الفحص والتحري أن “هيثم” مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته.

هيثم زكي وخطيبته

وأضاف، أنه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثر على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام.

وتابع، أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، تبين أن الفنان هيثم خرج فجر الأربعاء 6 نوفمبر، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من “مغص”، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

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وكشفت أنه لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.

وأضافت المصادر أنه تم العرض واستئذان النيابة العامة التي أمرت بكسر باب الشقة ،وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وكشفت التقارير أن الفنان الراحل توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن الفنان هيثم احمد زكي، كان قد احتفل بخطبته في شهر يناير 2018 ، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى إنجي سلامة، وهي معالجة طاقة.

الفنان الراحل هو نجل الفنان أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وولد في 4 إبريل، عام 1984، ورحل عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وتسبب خبر وفاته في صدمة كبيرة لنجوم الفن.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.