هل انفصلت إنجي سلامة عن خطيبها هيثم أحمد زكي قبل وفاته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صُدم الوسط الفني المصري فجر اليوم الخميس بوفاة الفنان المصري الشاب هيثم، نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبعد وفاة الفنان المصري طرح الجمهور العديد من الأسئلة خاصة حول حياته الشخصية وفيما إذا كانت متزوجاً أم لا، خاصةً أنَّ ليس له أي إخوة ووالداه رحلا عن العالم مُبكراً.

وتبيّن أنَّ الفنان الراحل كان قد أعلن خطوبته قبل فترةٍ على فتاةٍ من خارج الوسط الفني تُدعى إنجي سلامة، وانتشرت صور لهما في حفل الخطوبة البسيط.

وإنجي سلامة تعمل كخبيرة في مجال الطاقة، وتُعد من نجوم السوشال ميديا ويتابعها الكثيرون، حيث تنشر باستمرار العديد من محاضرات التنمية البشرية، وأسس العلاج بالطاقة عبر حسابها، كما تعقد العديد من الدورات التعليمية الخاصة بمجال عملها مما جعلها تحقق شهرة واسعة في هذا المجال، تخرج من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وقالت مصادر أن إنجي هي من اكتشفت وفاة هيثم أحمد زكي، إذ حاولت الاتصال فيه أكثر من مرة حتى شعرت بالقلق، فقامت بإبلاغ الشرطة التي اقتحمت الفيلا الذي يعيش فيها الفنان الراحل لوحده، ليتم الكشف عن وفاته بشكلٍ مفاجىء بسبب هبوطٍ حاد في الدورة الدموية.

وبعد اكتشاف وفاة هيثم قامت إنجي سلامة بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعدما بدأ الناس بالبحث عن اسمها وصورها، ومتابعتها على هذه المواقع لمعرفة هويتها ومن تكون بشكل أوضح.

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وسبق لسلامة أن ظهرت بالعديد من البرامج التلفزيونية والحوارات، لتقديم النصائح في مجال عملها، وتعتبر من الشاهير، إلا أنّها بعيدةً بشكل كبير عن الفن، حتى بعد إعلان خطوبتها على الفنان المصري، لم تظهر سلامة في هذا المجال.

يُشار إلى أنَّ سلامة كشفت قبل نحو 5 أشهر انفصالها عن الفنان الراحل في إجابتها على أحد الأسئلة حول موعد ارتباطهما لتعلق: "للأسف احنا سبنا بعض ما حصلش نصيب".

وحتى هذه اللحظة لا يعلم أحد فيما إذا كانا قد عادا لبعضهما قبل وفاته، خاصة أنّها هي من اكتشفت غيابه أم أنَّ علاقة الصداقة استمرت بينهما.

وعلى صعيدٍ آخر، وعند نشر صور الخطوبة، علق الكثير من الجمهور في وقتها على وجود شبه يجمع سلامة بوالدة الفنان الشاب الراحل الفنانة الراحالة هالة فؤاد.