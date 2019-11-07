بعد خروجها من السجن.. منى فاروق تستجم في بيروت.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى فاروق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من زيارتها الحالية لبيروت.

وظهرت منى فاروق في الصورة وهي على جبال بيروت، وعلقت عليها قائلة: “الأمل في الله يجعل أحلامنا أجمل”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها في مسلسل “رحيم”، وهو من بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

Advertisements

كما شاركت في مسلسل”الأب الروحي”، وتعد تلك التجربة هي الثانية من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت في العام الماضي في مسلسله “ظل الرئيس” والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت منى فاروق، قد تم القبض عليه بسبب الفيديوهات التي نشرت لها مع مخرج شهير، والذي كشفت عن زواجها منه بعض القبض عليها، مؤكدة أنه كان صديق والدها وتزوجته خمس سنوات، واستمرت في الحبس لشهور، وتم الإفراج عنها بعد فشل اثبات أنها من قامت بنشر وترويج الفيديوهات الفاضحة التي نشرت لها.