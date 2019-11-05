تأجيل محاكمة رانيا يوسف في قضية المخرج خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، تأجيل محاكمة الفنانة المصرية رانيا يوسف، والإعلامية بسمة وهبة، واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

وتم تأجيل الجلسة إلى 16 نوفمبر الجاري، للاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان المدعي بالحق المدني يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس النواب من عدمه وكلفت النيابة بتنفيذه.

وكان المحامي أحمد بدوي، قد رفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب المخرج خالد يوسف يختصم فيها قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة رانيا يوسف، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

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واختصم خالد يوسف في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة وشهرتها “بسمة وهبة”، مقدمة برنامج “شيخ الحارة” والمذاع على قناة “القاهرة والناس”، ورانيا سيد محمد السيد، الشهيرة بـ”رانيا يوسف”، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة “القاهرة والناس” الفضائية، ومحمد عوض، معد برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على القناة الشهيرة.

وأشار المخرج خالد يوسف في دعواه، إلى أنه في غصون رمضان الماضي استضافت بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، الفنانة رانيا يوسف، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وسألت بسمة وهبة الفنانة رانيا يوسف عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والتي يظهر فيها المخرج خالد يوسف، فنفت الفنانة الشهيرة وجود علاقة بينها وبين خالد يوسف، كاشفة عن أنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات، والذي قال إنها هي التي كانت في الفيديو الجنسي الإباحي، مضيفًا أن هذا خاتمها وهذا شعرها الأسود.

وأشارت إلى أنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج “خالد يوسف” دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية، خاصة بخالد يوسف.