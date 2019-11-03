إنجي خوري تشعل تريندات السعودية لحظة وصولها للإمارات

اشعلت الفنانة إنجي خوري، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي "جوجل"، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقبلتها دولة الإمارات، عقب صدور بحقها قرار ترحيل من لبنان، إلا أنها فور وصولها نشرت صورًا تظهر ضربات سكين ودماء على وجهها.

وأظهرت الصور التي نشرتها إنجي خوري، على حسابها في انستغرام، وكأنها تعرضت لاعتداء بأدوات حادة وإصابتها في عينيها وفمها، بعد وصولها إلى الإمارات.



وكانت الصور التي نشرتها إنجي خوري، جزءًا من تحضيرها للاحتفال بالهالوين، في أحد الملاهي الليلية بدبي في الإمارات.

ونشرت خوري، فيديوهات أخرى وهي تؤدي وصلات رقص بملابس فاضحة داخل أحد النوادي الليلة في دبي، فضلًا عن الاستعراض أمام برج خليفة، أهم معلم في الإمارات.

وانتشرت فيديوهات لـإنجي خوري مؤخرًا، تعمدت خلالها إثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

وأثارت إنجي خوري، غضب اللبنانيين، بعدما اتهمها نشطاء بمحاولة تشويه الثورة اللبنانية.

وحذر الإعلامي الإماراتي، ​صالح الجسمي،​ الفنانة السورية أنجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء، خلال وجودها في الامارات بعد ان تم ترحيلها من لبنان.

ونشر الجسمي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وجه فيه رسالة الى إنجي بضرورة التزامها بالقوانين وعدم القيام بأي حركات تلوث فيها أرض بلده، وهددها انه في حال أخطأت سيلجأ إلى مكتب النائب العام الاتحادي لمقاضاتها، وقال: "إحضار إنجي خوري إلى الدولة أقول لها بأننا بلد قانون وأي تجاوز لك سوف أقاضيك".

وأضاف الجسمي: "عمومًا أنا قاعد لك، وأقسم بالله تطلعي عن الخط الأحمر لتشوفي البلاغ على طول للنائب العام الاتحادي في أبو ظبي، أنا ما أترك لك مجال تعوثي في الأرض فسادًا مثل ما عملتي في لبنان، إذا كان لبنان ما سمح لك فما

بالك بالإمارات هنا قانون والتزام، انتبهي".

كما نشر الجسمي، فيديو ثاني كشف من خلاله عن هوية المسؤول عن إحضار إنجي خوري إلى الإمارات حتى قبل انقضاء مهلة ترحيلها المحددة بـ20 يومًا، فقال: "أعلن أن الخروف الذي احضرها من نفس جنسيتها بتأشيرة زيارة على كفالة أحد المراقص الليلية، وعليه أؤكد بأن أي تجاوز للقانون أو فيديوهات خلاعية كما كانت تفعلها في السابق، فستجد نفسها أمام بلاغ والمرقص يغلق، انتبه وخليها تلزم حدودها فنحن كإماراتيين لن نرضى بتصرفات وأفعال مشينة".



ونفت الفنانة قمر اللبنانية، علاقتها بترحيل إنجي خوري التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تبكي.

وقالت قمر: "هذه البنت تم استخدامها من قبل رجل أعمال مصري بينهما حروب قضائية بسبب قضية نسب ابنها جيمي، كواجهة لمحاربتي وحينما حرق الكارت قرروا أن يخلصوا منها فسحبوا إقامتها واتهموا قمر بأنها وراء ذلك".

وإنجي خوري هي فنانة وعارضة أزياء سورية الأصل، وبدأت مسيرتها الفنية مع المطرب آدم، حيث عمل لها فيديو كليب، ثم قامت بعمل لايف على موقع " الانستجرام "، ثم بدأت شهرتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.